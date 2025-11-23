7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске

Силы обороны Украины удерживают позиции в Покровске и проводят поисково-ударные мероприятия по выявлению и ликвидации российских подразделений в городе, сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШВ. В центральной части Покровска украинские позиции сохранены. Продолжаются стрелковые бои. Противнику не удалось закрепиться.



Для проведения зачистки в пределах центральных районов задействованы штурмовые группы во взаимодействии с подразделениями 7-го корпуса десантно-штурмовых войск. Недавно 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» провел мероприятия по ликвидации вражеского присутствия в районах железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.



По итогам выполненных действий противнику не удалось сосредоточить силы для усиления давления на северную часть города. Попытки продвижения через железную дорогу сопровождаются значительными потерями противника.



По информации украинских военных, с начала ноября в Покровске уничтожено 388 российских военнослужащих, 87 получили ранения.

Также сообщается, что в последние дни противник предпринял попытку переместить танк на южные окраины Покровска и подготовить технику к дальнейшим штурмовым действиям. Подразделение беспилотных систем 7 корпуса штурмовой роты ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68-й отдельной егерской бригадой обнаружило и уничтожило указанный танк.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»