Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом

Вчера в Мирнограде под Покровском бойцы батальона ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно остановили наступление армии РФ.



«Враг, который с самого утра пытался прорваться к городу пешком и на мотоциклах, был полностью разбит и уничтожен», — сообщили в бригаде.

Согласно их словам, атакующие пытались пробиться к южным окраинам города, но не смогли преодолеть оборону украинских бойцов. Покровско-Мирноградская агломерация по-прежнему остается неоккупированной благодаря «титаническим усилиям наших ребят и поддержке дронов», подчеркнули в 79-й ОДШБР.

Ранее мы писали, что 7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»