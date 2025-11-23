Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом
23 ноября 2025, 17:20

Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом

Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом

Вчера в Мирнограде под Покровском бойцы батальона ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно остановили наступление армии РФ.

«Враг, который с самого утра пытался прорваться к городу пешком и на мотоциклах, был полностью разбит и уничтожен», — сообщили в бригаде.

Согласно их словам, атакующие пытались пробиться к южным окраинам города, но не смогли преодолеть оборону украинских бойцов. Покровско-Мирноградская агломерация по-прежнему остается неоккупированной благодаря «титаническим усилиям наших ребят и поддержке дронов», подчеркнули в 79-й ОДШБР.

Ранее мы писали, что 7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

