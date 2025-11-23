Славянск и Краматорск под обстрелом: ранены мирные жители, среди них дети

Российский авиаудар по Славянску. Источник: t.me/kramatorskiy_pishet

23 ноября в Славянске примерно в 15:55 зафиксирован авиаудар по жилому кварталу на улице Леонида Каденюка. Предположительно, россияне применили управляемые авиабомбы. «Мы услышали три мощных взрыва и увидели дым над районом», — пишет местный тг-канал со ссылкой на очевидцев.



Повреждены учебное заведение, частные дома, а также железнодорожная инфраструктура: разрушен вагон. Четверо людей получили ранения, среди них двое детей: женщина 1950 г.р., девочка 2008 г.р., женщина 1944 г.р. и девочка 2012 г.р. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.



Отдельно сообщается о нападении на Краматорск около 14:00 беспилотником «Италмас». Взрыв произошел на открытой территории больничного городка на ул. Алексы Тихого. «Местные говорят, что взрыв был сильный, но без жертв», — уточняют источники.

Ранее мы писали, что в результате российского обстрела Краматорска погибли трое парней.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»