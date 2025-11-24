Военные ССО провели успешный налет на Покровском направлении: двое оккупантов погибли

ВСУ провели налет на позиции россиян. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие провели успешный налет на позиции российских военных на Покровском направлении. Операторам ССО удалось уничтожить и пленить россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Группа 3 полка ССО получила задачу — провести налет на противника, который делал невозможной эвакуацию раненых пехотинцев, которые были заблокированы на своей позиции», — говорится в сообщении.



Как отмечается, операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили 2-х захватчиков, еще 1 — решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали.



Кроме того, трех раненых украинских пехотинцев эвакуировали с помощью НРК (Наземный роботизированный комплекс).



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины удерживают позиции в Покровске и проводят поисково-ударные мероприятия по выявлению и ликвидации российских подразделений в городе.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»