Forbes Ukraine раскрыл детали численности населения Украины
24 ноября 2025, 14:25

С началом полномасштабной войны страна оказалась без текущей статистики о численности населения. Forbes Ukraine провел комплексный анализ, которого ранее никто не выполнял. Последняя перепись населения состоялась еще в 2001 году. Тогда в Украине проживало 48,5 млн человек.

Спустя почти два десятилетия, в 2019 году, правительство провело альтернативную оценку, используя комбинированный подход: данные мобильных операторов, информацию из государственных реестров и результаты соцопросов. В итоге было установлено, что на территории, подконтрольной украинскому правительству, проживало около 37,3 млн человек.

Сегодня, по расчетам аналитиков, общая численность населения в пределах международно признанных границ Украины составляет порядка «35—35,5 млн человек». Этот показатель сопоставим с уровнем 1920-х годов и лишь на два миллиона превышает численность населения сразу после окончания Второй мировой войны.

Отдельно эксперты оценили население на территориях, которые остаются под контролем Украины. Здесь, по данным Forbes Ukraine, проживает приблизительно «30,5 млн человек». Для получения этой оценки были использованы четыре независимых метода, включая анализ данных о потреблении воды — ключевой показатель, позволивший получить наиболее надежные результаты.

Напомним, на территории Донецкой области, контролируемой украинской властью, остаются около 198,5 тысячи мирных жителей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
Население Демография
