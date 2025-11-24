Под огнем и в потемках: жители Гуляйполя выбираются благодаря спасателям

Эвакуация из Гуляйполя. Скриншот

Вчера, 23 ноября, в Гуляйполе спасателям удалось эвакуировать троих людей. Двое из них под обстрелами добирались до эвакуационной машины. Об этом сообщается на странице ГСЧС Запорожья.

Эвакуационные мероприятия в Гуляйполе. Фото: ГСЧС Запорожья

23 ноября спасатель-офицер планировал вывезти одну женщину, однако благодаря его оперативности удалось забрать еще двух человек, которые решились покинуть город буквально в последнюю минуту.



Эвакуационный автомобиль остановил 60-летний мужчина. Он вместе со своей 82-летней матерью вышел навстречу спасателям, когда ситуация вокруг стала критичной. По его словам, им пришлось пройти почти 10 километров в темноте под обстрелами. «По дороге было четыре обстрела… Мы падали на землю каждый раз», — рассказал мужчина.



После одного взрыва пожилая женщина подвернула ногу. Сыну пришлось оставить мать на обочине и побежать за помощью: «Страшно, но нужно было идти — иначе у нас не оставалось никаких шансов выбраться».



«Мы очень благодарны спасателям — без них мы бы не смогли выбраться», — добавила женщина после эвакуации.

Ранее мы писали, что в Запорожской области армия РФ заняла населенный пункт Веселое, что под Гуляйполем. Кроме того, отмечено продвижение вблизи Затишья — в нескольких сотнях метров от города.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»