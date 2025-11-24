Над авиабазой в Нидерландах, где хранится ядерное оружие, заметили неизвестный дрон

Над авиабазой Волкел в Нидерландах был замечен неизвестный дрон. База — одна из европейских, где хранится тактическое ядерное оружие, сообщает «Соняшник».



Военные наблюдали дрон около двух часов и открыли по нему огонь из стрелкового оружия, однако сбить его не удалось, и дрон исчез. Другие детали инцидента Министерство обороны Нидерландов не раскрыло из соображений безопасности.



Авиабаза Волкел также используется для размещения нидерландских F-35. Ранее подобные инциденты с дронами фиксировались в Бельгии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»