Российская армия продвинулась в Торецке и под Лиманом – DeepState

Продвижение российских войск в Торецке. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Торецк и поселке Щербиновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи поселка Ямполь и села Катериновка на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 29 раз, в частности возле Щербиновки, на Славянском – Силы обороны Украины отбили 10 штурмов, в том числе вблизи Ямполя.

Напомним, что бойцы ССО провели успешный налет на Покровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко