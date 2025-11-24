В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными

В оккупированном Свердловске (Должанске) Луганской области российский «Урал» снова раздавил автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, люди в машине не подавали признаков жизни.

«Буквально каждую неделю российские убл**ки давят и убивают мирных жителей на захваченных территориях Украины», — подчеркнул журналист.



Напомним, в оккупированном Луганске грузовик «Урал» российской армии насмерть задавил девушку прямо на пешеходном переходе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»