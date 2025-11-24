Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что мобилизовался в ВСУ: его подозревают в коррупции на закупках БПЛА и РЭБ

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Фото: ЛОВА

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай возвращается на восток Украины. Об этом сообщил сам Гайдай.



По его словам, теперь в качестве военнослужащего ВСУ.



Гайдай занимал должность главы областной администрации с 25 октября 2019 года по 15 марта 2023 года. Затем возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию.

Напомним, что в августе НАБУ и САП сообщили Сергею Гайдаю о подозрении в причастности к масштабной коррупционной схеме при закупках БПЛА и РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды Сил обороны Украины. Среди установленных эпизодов – закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% суммы контракта в качестве взятки. По аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов почти на 10 миллионов гривен.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко