Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении

Бойцы роты разведки специального назначения 4-й бригады оперативно назначения НГУ провели операцию на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
В результате операции украинские бойцы взяли в плен 12 российских военных. Также это позволило предотвратить штурм оккупантов.
«Бойцы бригады продолжают пополнять "обменный фонд"», – отметили в бригаде.
Напомним, что украинские морпехи отбили штурм российской армии под городом Мирноград на Донетчине.
