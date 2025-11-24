Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении

Пленные оккупанты на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы роты разведки специального назначения 4-й бригады оперативно назначения НГУ провели операцию на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



В результате операции украинские бойцы взяли в плен 12 российских военных. Также это позволило предотвратить штурм оккупантов.



«Бойцы бригады продолжают пополнять "обменный фонд"», – отметили в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко