Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
24 ноября 2025, 21:55

Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ

Оккупант на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Оккупант на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Продолжаются активные штурмовые действия российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й механизированной бригады ВСУ.

По словам военных, чтобы поддерживать высокую интенсивность наступательных действий, российское командование регулярно вводит свежие силы.

«Однако в погоне за количеством совершенно не учитывают качество. Следовательно, все чаще обнаруживаем и уничтожаем вражеских штурмовиков без каких-либо средств защиты. Очевидно, что российские «одноразки» боятся собственного командования даже больше, чем смерти, поскольку соглашаются идти на штурмы с одним только автоматом», – сказали в 66-й ОМБр.

Напомним, что в города Покровск и Мирноград на Донетчине организовываются дополнительные логистические пути.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Лиманское направление
Всу ВС РФ
Война ситуация на фронте Штурмы
Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
