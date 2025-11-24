Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ

Оккупант на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Продолжаются активные штурмовые действия российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, чтобы поддерживать высокую интенсивность наступательных действий, российское командование регулярно вводит свежие силы.



«Однако в погоне за количеством совершенно не учитывают качество. Следовательно, все чаще обнаруживаем и уничтожаем вражеских штурмовиков без каких-либо средств защиты. Очевидно, что российские «одноразки» боятся собственного командования даже больше, чем смерти, поскольку соглашаются идти на штурмы с одним только автоматом», – сказали в 66-й ОМБр.

Напомним, что в города Покровск и Мирноград на Донетчине организовываются дополнительные логистические пути.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко