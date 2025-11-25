Истребитель ВС ВСУ.

В ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные БПЛА и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.



Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопровождали 486 воздушных целей: 22 ракеты и 464 ударных БПЛА различных типов.

По данным Воздушных Сил, противник применил:

• 464 ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других (около 250 — «Шахеды»), запущенные из районов Шаталово, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ Крыма);

• 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (Рязанская область РФ);

• 7 крылатых ракет «Искандер-К» (Курская область РФ);

• 8 крылатых ракет «Калибр» (Черное море);

• 3 баллистические ракеты «Искандер-М» (Брянская область РФ).

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 ПВО Украины сбила или подавила 452 воздушные цели, среди них:

• 438 БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других;

• 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»;

• 5 крылатых ракет «Искандер-К»;

• 5 крылатых ракет «Калибр»;

• 3 баллистические ракеты «Искандер-М».

Зафиксированы попадания ракет и 26 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 12 населённых пунктах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»