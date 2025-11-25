В Киеве уже шесть погибших после ночного комбинированного удара

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
25 ноября 2025, 10:38

Обновились данные о жертвах в Киеве. В результате российского удара погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, среди них — один ребенок. По данным киевских спасателей, 18 человек удалось эвакуировать.

Подразделения спасателей продолжают работать на местах разрушений: ведется ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим. Кроме того, 57 человек получили психологическую поддержку специалистов.

Святошинский район. После попадания вблизи четырехэтажного складского здания обнаружены тела четырех погибших. Трое человек ранены. Возникшая пожарная ситуация была оперативно ликвидирована.

Печерский и Днепровский районы. Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции в жилых многоэтажных домах и на территории гаражного кооператива.

Ранее мы писали, что ночью, 25 ноября, армия РФ атаковала Киев ракетами, дронами и баллистикой.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

