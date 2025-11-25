Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома

После массированной атаки на Украину, в ночь с понедельника на вторник, системы контроля воздушного пространства Национальной армии утром 25 ноября 2025 года зафиксировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые незаконно проникли в воздушное пространство страны, говорится в официальном заявлении Министерства обороны Молдовы.

Первый дрон был обнаружен между населенными пунктами Виноградовка и Вулканешты. Затем он направился к государственной границе с Румынией, пролетая в районе между селами Колибаши Кагульского района и Вадул-луй-Исак на высоте около 1500 метров.



Далее системы наблюдения зафиксировали еще пять беспилотников, которые пролетали над населенными пунктами Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Водэ и Флорешть.

Один из дронов потерпел крушение и упал на крышу жилого дома в селе Кухурештий-де-Жос Флорештского района. Это был российский беспилотник типа «Гербера» с символом Z.

Ранее мы писали, что Румыния дважды поднимала истребители в ночь на 24 ноября после очередной атаки российских дронов по югу Украины, практически у самой румынской границы.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»