Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома
25 ноября 2025, 11:57

Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома

Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома

После массированной атаки на Украину, в ночь с понедельника на вторник, системы контроля воздушного пространства Национальной армии утром 25 ноября 2025 года зафиксировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые незаконно проникли в воздушное пространство страны, говорится в официальном заявлении Министерства обороны Молдовы.

Первый дрон был обнаружен между населенными пунктами Виноградовка и Вулканешты. Затем он направился к государственной границе с Румынией, пролетая в районе между селами Колибаши Кагульского района и Вадул-луй-Исак на высоте около 1500 метров.

Далее системы наблюдения зафиксировали еще пять беспилотников, которые пролетали над населенными пунктами Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Водэ и Флорешть.

Один из дронов потерпел крушение и упал на крышу жилого дома в селе Кухурештий-де-Жос Флорештского района. Это был российский беспилотник типа «Гербера» с символом Z.

Ранее мы писали, что Румыния дважды поднимала истребители в ночь на 24 ноября после очередной атаки российских дронов по югу Украины, практически у самой румынской границы.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Молдова
Другое
воздушное пространство Дроны
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
все новости
13:23
Вторая атака за сутки: в Славянске повреждены две школы
12:59
На Покровском направлении Силы обороны взяли в плен двух россиян
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
12:30
За сутки погиб один человек в Донецкой области
12:30
Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде
11:57
Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома
11:44
ВСУ нанесли удар по российскому самолёту А-60 — Генштаб
11:24
Масштабные удары по энергосистеме оставили без света сотни населенных пунктов Украины
10:40
Воздушные Силы назвали число сбитых российских ракет
10:38
В Киеве уже шесть погибших после ночного комбинированного удара
10:13
Шестеро пострадавших в Одесской области после ночных атак: среди раненых — двое детей
10:08
Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео
09:34
СМИ: Министр армии США встречается с российской делегацией в ОАЭ
08:39
Белоцерковский район на Киевщине подвергся комбинированной атаке
07:55
Комбинированная атака: дроны, ракеты — все летело на Киев
07:28
Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске
23:05
Российская армия атаковала энергетиков в Донецкой области: поврежден их автомобиль
21:55
Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
21:34
Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении
21:13
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
все новости
ВИДЕО
Военные НГУ взяли в плен оккупантов. Фото: скриншот На Покровском направлении Силы обороны взяли в плен двух россиян
25 ноября, 12:59
Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео
25 ноября, 10:08
Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске
25 ноября, 07:28
Оккупант на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
24 ноября, 21:55
Пленные оккупанты на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении
24 ноября, 21:34
Уничтоженная российская техника под Мирноградом. Фото: кадр из видео Украинские морпехи отбили штурм российской армии под Мирноградом: кадры
24 ноября, 20:14
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор