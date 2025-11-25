За сутки погиб один человек в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 24 ноября, погиб один человек в городе Лиман. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 24 ноября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Лимане», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 3741 человек, получили ранения — 8477 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.





Ранее мы писали, что в ночь на 25 ноября Киевская область оказалась под мощной комбинированной атакой России, в ходе которой были применены ракеты и ударные дроны. Под прицелом оказались мирные населенные пункты, в частности Белая Церковь.