В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами

Оккупанты усилили контроль за автомобилями с украинскими номерами и так называемой «ДНР». Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Дорожная полиция в Ростовской области РФ объявила о введении усиленных остановок и проверок документов, в первую очередь для мариупольцев.



После оккупации города жители вынуждены ездить в Россию за лекарствами, лечением, оформлением водительских прав или решениями юридических вопросов, так как многие услуги в Мариуполе до сих пор недоступны.



Российские власти оправдывают эти меры «усилением безопасности дорожного движения». На практике это демонстрирует неравноправие жителей оккупированных территорий: их заставили получать российские паспорта, но относятся к ним как к гражданам «второго сорта».



По данным российских СМИ, с 1 января 2026 года на оккупированных территориях полностью запретят использование украинских номеров. Напомним, в Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»