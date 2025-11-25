Россияне дважды ударили по Краматорску: в ГВА показали последствия

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Краматорск утром и днем, 25 ноября, попал под российский обстрел. Информация о погибших и раненых нет. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, в 11:34 российский БПЛА ударил по одному из парков отдыха.



Кроме того, в 14:25 российский БПЛА попал в многоэтажку в одном из микрорайонов города. На месте работают все соответствующие службы.





Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»