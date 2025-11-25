Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Атака БПЛА на Краматорск: в городе загорелась многоэтажка
25 ноября 2025, 17:11

Атака БПЛА на Краматорск: в городе загорелась многоэтажка

Днем 25 ноября российские войска ударили по городу Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.

По его словам, в результате атаки возник пожар не седьмом этаже дома.

«Пожар уже потушили. Его площадь составила 22 квадратных метра. Пожар возник на балконе и распространился в жилую комнату. В квартире никого не было. Плотного задымления не было, поэтому эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала», – рассказал спикер ГСЧС Донетчины.

Напомним, что российский БПЛА атаковал девятиэтажный дом в Краматорске в 14:25.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

