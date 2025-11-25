Российские войска продвинулись под Северском, Мирноградом и Гуляйполем – DeepState

Продвижение российской армии под Северском. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась возле города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись вблизи села Новоселовка, в поселке Новоэкономическое и селе Миролюбовка на Донетчине.



Кроме того, российские войска продвинулись возле села Затишье в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 15 штурмов, в частности вблизи Северска, на Гуляйпольском – 17, в том числе возле Затишья, на Покровском – зафиксировали 61 боестолкновение, в частности в районе Новоэкономического.

Напомним, что российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко