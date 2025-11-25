Удар по Славянску: в городе много повреждений, количество раненых возросло

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
25 ноября 2025, 18:10

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА

25 ноября в результате российского удара по городу Славянск на Донетчине ранения получили семь человек. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях. 

Повреждены три учебных заведения, 16 многоэтажных и девять частных домов, объекты инфраструктуры и автомобили.

В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области рассказали, что российская авиация сбросила на город две авиабомбы.

В городе также повреждены троллейбусное управление и троллейбус.

По данным ГСЧС в Донецкой области, в Славянске повреждена и пожарная часть.

Взрывной волной повреждены гаражи части. Во время атаки спасатели находились в укрытии. Без пострадавших, пожарная техника не повреждена.

Напомним, что ранее было известно о двух раненых в Славянске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

