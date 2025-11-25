Удар по Славянску: в городе много повреждений, количество раненых возросло

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА

25 ноября в результате российского удара по городу Славянск на Донетчине ранения получили семь человек. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Повреждены три учебных заведения, 16 многоэтажных и девять частных домов, объекты инфраструктуры и автомобили.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области рассказали, что российская авиация сбросила на город две авиабомбы.



В городе также повреждены троллейбусное управление и троллейбус.



По данным ГСЧС в Донецкой области, в Славянске повреждена и пожарная часть.



Взрывной волной повреждены гаражи части. Во время атаки спасатели находились в укрытии. Без пострадавших, пожарная техника не повреждена.

Напомним, что ранее было известно о двух раненых в Славянске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко