Украинский истребитель уничтожил опоры моста возле Успеновки авиабомбой GBU-62

Момент удара GBU-62 по мосту в Успеновке.

Украинский истребитель Воздушных сил уничтожил опоры моста в районе села Успеновка Запорожской области с помощью дальнобойной высокоточной авиабомбы GBU-62 JDAM-ER. Об этом сообщили пилоты ВС ВСУ в блоге «Соняшник».



Архив военных видеоматериалов WarArchive подтвердил, что удар был нанесен именно по мосту, который российские силы использовали для штурмов и логистического обеспечения на Гуляйпольском направлении.



По предварительным данным аналитиков DeepState, в этом районе расположены подразделения 14-й отдельной бригады спецназначения (ГРУ РФ, в/ч 74854).

В Воздушных силах отмечают, что ситуация на этом участке фронта усложняется:

«Враг подтянул ближе средства ПВО, а активность их авиации резко выросла. Это делает работу нашей авиации очень "весёлой". Однако при наличии любого "окна", наши смельчаки на характере лезут на амбразуру».

Оперативная обстановка на 16:00 25 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять российских атак в районах Доброполья, Гуляйполя, возле Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.



Еще четыре боевых столкновения продолжаются. Также сообщается, что населенный пункт Гуляйполе подвергся авиаудару со стороны российских оккупантов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»