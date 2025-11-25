«Шахеды» атаковали Днепр: в тяжелом состоянии мама и ее четырехлетняя дочь

Последствия удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

25 ноября российские оккупанты беспилотниками ударили по Днепру. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.



Повреждены четыре многоквартирных дома, школа и линия электропередач.



В результате атаки ранения получили 21-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Они в тяжелом состоянии.



В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области уточнили, что пострадавшие – мама и дочка.



По данным воздушных сил ВСУ, дроны-камикадзе «Шахед» атаковали город с юго-востока.

Напомним, что 25 ноября в результате атаки БПЛА в городе Краматорск на Донетчине загорелась многоэтажка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко