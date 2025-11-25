В ВСУ опровергли заявления российских генералов Путину о «зачистке» центра Константиновки: видео

Командир 19-го армейского корпуса ВСУ Александр Бакулин в центре Константиновки. Фото: кадр из видео

Российские генералы соврали о «зачистке» центра города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ со ссылкой на слова командира 19-го армейского корпуса ВСУ, бригадного генерала Александра Бакулина, который записал видео из центра города.



По его словам, генералы РФ доложили об этом главе Кремля Владимиру Путину.



«Ситуация такая – или я сам отбил наступление превосходящих сил противника, или генералы ему откровенно врали. Центр Константиновки никто не зачищает. Да, разрушенный, но он наш», – отметил Бакулин.

Напомним, что украинские морпехи отбили штурм российской армии под городом Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко