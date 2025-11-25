Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке: повреждены многоэтажки, есть раненый
25 ноября 2025, 20:41

Российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке: повреждены многоэтажки, есть раненый

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

25 ноября российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры или дома не повреждены. В результате атаки ранения получил один человек.

Также авиация РФ сбросила на город авиабомбу ФАБ-250. Повреждены два многоэтажных дома. Без пострадавших.

Напомним, что 25 ноября в результате атаки БПЛА в городе Краматорск на Донетчине загорелась многоэтажка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

