Беспилотники атаковали оккупированный Старобельск на Луганщине: сообщают о перебоях со светом и связью

Вечером 25 ноября прогремели взрывы в оккупированном городе Старобельск Луганской области. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.



Местные жители сообщают о перебоях со светом в городе.



В Телеграм-канале «Трикутник» заявили, что в Старобельске была слышна серия взрывов, после чего в городе наблюдаются перебои не только со светом, но и с интернетом и мобильной связью.



В так называемом «Правительстве ЛНР» утверждают, что беспилотники атакуют подстанции и газопроводы в прифронтовых районах захваченной Луганщины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко