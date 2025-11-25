Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Беспилотники атаковали оккупированный Старобельск на Луганщине: сообщают о перебоях со светом и связью
25 ноября 2025, 21:45

Беспилотники атаковали оккупированный Старобельск на Луганщине: сообщают о перебоях со светом и связью

Вечером 25 ноября прогремели взрывы в оккупированном городе Старобельск Луганской области. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.

Местные жители сообщают о перебоях со светом в городе.

В Телеграм-канале «Трикутник» заявили, что в Старобельске была слышна серия взрывов, после чего в городе наблюдаются перебои не только со светом, но и с интернетом и мобильной связью.

В так называемом «Правительстве ЛНР» утверждают, что беспилотники атакуют подстанции и газопроводы в прифронтовых районах захваченной Луганщины.

Напомним, что украинские морпехи отбили штурм российской армии под городом Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

