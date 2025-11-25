Войска России имеют успехи в районе Северска: оккупантов все чаще фиксируют в городе – DeepState

Ситуация в районе Северска. Фото: карта DeepState

Армия РФ активизировалась и имеет успехи в районе города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, за долгое время на этом участке фронта появились изменения.



«Противник все чаще начал фиксироваться в городе, в частности в его южной части, а также на восточных окраинах. Со стороны россиян были разнообразные попытки давления, где фиксировались штурмовые действия механизированными колоннами, а также постоянные попытки залететь на мотоциклах и бесконечное давление пехотой. Проблема также всего этого участка от села Дроновка до села Раздоловка – не всегда достоверная подача информации, особенно когда речь идет о смежниках. Пытаемся до конца выяснить всю полноту картины в районе Северска, но россияне нашли слабые места и активно туда давят», – сказали в DeepState.

Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск вблизи Северска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко