ВСУ уничтожили два средства ПВО и 14 ракет РФ за сутки

Танк ВСУ.

За минувшие сутки российские войска понесли значительные потери. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники уничтожили два средства противовоздушной обороны и 14 российских ракет.



Потери личного состава оккупантов за сутки составили 980 военнослужащих.



Также украинские силы вывели из строя четыре танка, одну боевую бронированную машину, 44 артиллерийские системы, 743 беспилотника, 124 единицы автомобильной техники и одну единицу спецтехники противника.



Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали оккупированный Старобельск на Луганщине.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»