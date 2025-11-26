Девять человек пострадали в Донецкой области за сутки из-за обстрелов армии РФ

В Донецкой области за минувшие сутки, 25 ноября, пострадали девять человек в Славянске и Константиновке. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 25 ноября россияне ранили 9 жителей Донецкой области», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 3741 человек, получили ранения — 8486 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 25 ноября российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»