Армия РФ атаковала населенные пункты Донетчины более 20 раз: есть повреждения и раненые

Россияне атаковали Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 25 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно о повреждениях и раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары захватчиков попали два района:



Краматорский район. В Лимане поврежден автомобиль. В Николаевке повреждены 2 дома, в Рай-Александровке поврежден дом и линия электропередач, уничтожен трактор. В Славянске ранены 7 человек. В Краматорске повреждены 2 многоэтажки и 2 предприятия. В Дружковке повреждены 3 дома и автомобиль. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 2 частных дома и 2 многоэтажки.





Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 25 ноября, пострадали девять человек в Славянске и Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»