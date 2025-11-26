Атака дронов на оккупированный Старобельск: загорелась АЗС, поражен объект энергоснабжения

Последствия атаки на оккупированный Старобельск. Фото: кадр из видео

25 ноября беспилотники атаковали оккупированный город Старобельск Луганской области. Об этом стало известно из заявления так называемого «Правительства ЛНР».



По словам оккупантов, в результате удара возник пожар на территории АЗС.



«На место происшествия прибыли силы и средства МЧС в составе 39 человек и семи единиц техники. Кроме того, еще один дрон поразил объект энергоснабжения», – утверждают в фейковом «правительстве».

Напомним, что БПЛА атаковали Старобельск вечером 25 ноября, в городе наблюдались перебои со светом, мобильной связью и интернетом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко