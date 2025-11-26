БПЛА ночью атаковали предприятие в Чебоксарах: жителей эвакуировали

Удар по заводу в Чебоксарах. Фото: кадр из видео

Ночью 26 ноября прогремели взрывы в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



ASTRA геолоцировала видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах и пришла к выводу, что дроны попали по предприятию АО «ВНИИР-Прогресс». Согласно OSINT-анализу, на видео можно увидеть пожар в районе предприятия, попадание непосредственно в здание и дым после атаки на завод.



Это предприятие производит для российской армии антенны «Комета», защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.



Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку БПЛА на Чебоксары и заявил, что в целях обеспечения безопасности была объявлена эвакуация населения из опасной зоны поражения.



В Минобороны РФ утверждают, что ночью российская ПВО якобы «сбила 33 украинских дрона» над разными областями.



Однако в ведомстве оккупантов ничего не говорят об атаке на Чувашию.

Напомним, что 25 ноября беспилотники атаковали оккупированный город Старобельск на Луганщине, в результате чего загорелась АЗС и поражен объект энергоснабжения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко