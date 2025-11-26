В суде Киева, где рассматривают апелляцию детектива НАБУ, прошла эвакуация

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
26 ноября 2025, 12:38

В Киевском апелляционном суде всех попросили покинуть здание из-за сообщения о заминировании, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В 12:30 — менее чем через час — планировалось рассмотрение апелляции по поводу содержания в СИЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулов — один из детективов, которые документировали действия Тимура Миндича.

«21 июля Магамедрасулова и его отца задержала СБУ по абсурдному делу о якобы намерении продавать техническую коноплю в Дагестан. На самом деле обсуждалась возможная продажа отцом в Узбекистан, что подтвердил и свидетель», — говорится в заявлении ЦПК.

В суд планировали прийти представители общественных организаций и протестующие с требованием освободить Магамедрасулова из СИЗО. ЦПК отмечает, что сообщение о заминировании «выглядит как не случайное».

Напомним, арест руководителя управления детективов НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях Руслана Магамедрасулова и его отца 21 июля стал первой публичной точкой в цепочке событий, приведшей к крупнейшему политическому кризису с начала полномасштабного вторжения.

На следующий день была попытка подорвать независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры, что вызвало массовые акции протеста, восстановление статус-кво и публикацию части материалов операции «Мидас», к расследованию которой был причастен Магамедрасулов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

