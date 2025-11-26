Пилоты уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» армии РФ в Лиманском районе

Силы обороны уничтожили«Сонцепьок» россиян. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» российских оккупантов в Лиманском районе на Луганщине. Об этом сообщили в пресс-службе 63 бригады.



«Пилоты Третьего армейского корпуса ликвидировали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», — говорится в сообщении.



Как отмечается, ТОС «Солнцепек» бьет термобарическими боеприпасами, разрушает фортификации и создает зону сплошного поражения, которую россияне используют для давления на оборону и поддержки наступления.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»