Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие обстреляли важные объекты на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, склады боеприпасов личного состава российских захватчиков, зенитный комплекс «Тор-М1» и место скопления личного состава россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Украинские беспилотники поразили склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретином и Каменке в Донецкой области, место скопления личного состава противника на Покровском направлении, а также зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» в Мариуполе», — говорится в сообщении.



Кроме того, дроны ударили по командному пункту одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ в населенном пункте Васильевка (временно оккупированная территория Запорожской области).



Ранее мы писали, что украинский истребитель Воздушных сил уничтожил опоры моста в районе села Успеновка Запорожской области с помощью дальнобойной высокоточной авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»