В Генштабе подтвердили удар по заводу в Чебоксарах РФ

Украинские военнослужащие в ночь на 26 ноября поразили завод по производству навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам «ВНИИР-Прогресс», расположенный в Чебоксарах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате удара вспыхнул пожар.



Завод «ВНИИР-Прогресс» занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа «Комета», применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр», модулях УМПК для авиабомб».



Ранее мы писали, что ночью 26 ноября прогремели взрывы в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»