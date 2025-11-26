Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов
26 ноября 2025, 16:40

Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов

Правительство направляет 1,7 млрд грн на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов.

Кабинет министров Украины направляет 1,7 млрд гривен на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Направляем 1,7 млрд грн на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. В течение 2025 года жильем уже обеспечено 1 587 семей. Новое перераспределение средств позволит продолжить эту поддержку», — уточнила она.

Правительство готовит Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.

Документ упорядочивает категории защитников, в частности:

  • ветеранов войн XX века и членов их семей;
  • семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины;
  • пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;
  • работников предприятий и организаций, которые принимали участие в оборонительных мероприятиях, хотя и не были военнослужащими.

Кодекс должен обеспечить:

  • комплексную поддержку ветеранов и их семей;
  • достойное возвращение к мирной жизни — через образование, работу, реабилитацию;
  • увековечение памяти погибших Героев.

Кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов. Вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.

Ранее мы писали, что Нидерланды официально передали Румынии 18 истребителей F-16, которые будут использоваться для обучения украинских пилотов. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

