Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов

Кабинет министров Украины направляет 1,7 млрд гривен на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«Направляем 1,7 млрд грн на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. В течение 2025 года жильем уже обеспечено 1 587 семей. Новое перераспределение средств позволит продолжить эту поддержку», — уточнила она.



Правительство готовит Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.



Документ упорядочивает категории защитников, в частности:

ветеранов войн XX века и членов их семей;

семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины;

пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;

работников предприятий и организаций, которые принимали участие в оборонительных мероприятиях, хотя и не были военнослужащими.

Кодекс должен обеспечить:

комплексную поддержку ветеранов и их семей;

достойное возвращение к мирной жизни — через образование, работу, реабилитацию;

увековечение памяти погибших Героев.

Кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов. Вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»