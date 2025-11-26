Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов

Кабинет министров Украины направляет 1,7 млрд гривен на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Направляем 1,7 млрд грн на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов. В течение 2025 года жильем уже обеспечено 1 587 семей. Новое перераспределение средств позволит продолжить эту поддержку», — уточнила она.
Правительство готовит Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.
Документ упорядочивает категории защитников, в частности:
Кодекс должен обеспечить:
Кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов. Вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
