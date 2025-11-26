Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры

Сегодня Славянск в Донецкой области был атакован шахедами. Город был атакован днем: сначала в небе заметили один беспилотник, а спустя некоторое время местные жители сообщили о пролетевшем еще одном аппарате.
Люди сообщали о присутствии дрона в небе еще до удара, а вскоре над одним из районов начал подниматься плотный дым.
Славянск атаковал БПЛА. Фото из открытых источников
Местные информационные каналы уже публикуют первые фото и видео последствий атаки. На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях нет. Официальные структуры пока ситуацию не комментируют.
Напомним, в результате вчерашней российской атаки в Славянске ранены 7 человек.
Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»