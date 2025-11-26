Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом

Войска России попытались прорваться вблизи города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
По захватчикам работали операторы FPV-дронов.
«Морпехи уверенно удерживают позиции. Для тех, кто лезет сюда без приглашения, результат неизменен – вернутся они отсюда уже некогда», – сказали в бригаде.
Напомним, что российская армия хочет перерезать сухопутное сообщение между Покровском и Мирноградом.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко