Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом

Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео

Войска России попытались прорваться вблизи города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 38-й бригады морской пехоты ВСУ.



По захватчикам работали операторы FPV-дронов.



«Морпехи уверенно удерживают позиции. Для тех, кто лезет сюда без приглашения, результат неизменен – вернутся они отсюда уже некогда», – сказали в бригаде.

Напомним, что российская армия хочет перерезать сухопутное сообщение между Покровском и Мирноградом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко