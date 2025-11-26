Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
26 ноября 2025, 16:49

Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом

Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео

Войска России попытались прорваться вблизи города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

По захватчикам работали операторы FPV-дронов.

«Морпехи уверенно удерживают позиции. Для тех, кто лезет сюда без приглашения, результат неизменен – вернутся они отсюда уже некогда», – сказали в бригаде.

Напомним, что российская армия хочет перерезать сухопутное сообщение между Покровском и Мирноградом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Мирноград
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ FPV-дроны
@novosti.dn.ua

