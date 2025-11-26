Государство платит за новый дом: программа помощи стартует 1 декабря

Фото: ГП «Реинтеграция и восстановление»

Министерство развития громад и территорий Украины запускает программу предоставления жилищных ваучеров номиналом до 2 млн грн на человека для приобретения жилья. Об этом сообщается на правительственном портале.



Новшество касается внутренне перемещенных лиц (ВПО) с временно оккупированных территорий, которые утратили свое жилье. На первом этапе участие будет доступно переселенцам, имеющим статус участника боевых действий (УБД) или статус лица с инвалидностью из-за войны.



Ключевая дата: подать заявку можно с 1 декабря 2025 года через приложение или портал «Дія». Позже принимать заявления начнут ЦНАПы и нотариусы.



Заявления будут рассматриваться комиссиями, которые находятся по месту фактического проживания или пребывания заявителя, указанному в актуальной справке ВПО. В Минрегионе сообщают, что на данный момент комиссии созданы в 541 из 1306 территориальных громад.



Наиболее активно процесс продвигается в Одесской, Ровненской, Херсонской и Житомирской областях. В то же время в ряде регионов работа идет крайне медленно: самые низкие показатели по формированию комиссий зафиксированы в Ивано-Франковской области, в Киеве и Днепропетровской области.



Кто может получить ваучер



Люди с подтвержденным статусом ВПО, которые выехали именно с временно оккупированной территории.



Ограничения: заявитель не должен иметь другого жилья на подконтрольной Украине территории и ранее не получать государственную поддержку на покупку жилья.



Приоритет на старте: лица со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны.

Как подать заявку



С 1 декабря 2025 года: через приложение или портал «Дія».



Позже: станет доступна подача через ЦНАП или нотариуса.



Как работает программа



Получение сертификата: сертификат выдается после оценки утраченного жилья и одобрения заявки уполномоченным органом.



Использование: сертификат действует в течение пяти лет и может быть использован исключительно для покупки нового жилья, инвестирования в строительство; уплаты первого взноса или погашения платежа по ипотеке.



Безвозмездная помощь: Ваучер нельзя отчуждать или передавать другим лицам.



Выдача средств: Выплата средств осуществляется «Ощадбанком» после предоставления сертификата.



Объединение средств: члены одной семьи, имеющие право на ваучер, могут объединить суммы для покупки одного объекта недвижимости.



Если жилье стоит дороже: разницу доплачивает получатель ваучера самостоятельно.

Напомним, Кабмин направляет 1,7 млрд гривен на денежные компенсации на жилье 715 семей ветеранов.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»