Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями

Украина применила санкции к 56 морским судам, которые в 2022—2025 годах незаконно заходили в временно оккупированные Россией украинские порты и вывозили продовольствие. Об этом сообщает Офис Президента.



Среди них — суда, на которые загружали тысячи тонн украденной пшеницы, семян подсолнечника и другой продукции в Севастополе и Феодосии. 17 судов ходили под иностранными флагами.



Украина будет работать с соответствующими странами, чтобы остановить выдачу лицензий. Многие из этих судов уже попали под санкции ЕС, США и Швейцарии.



Лица, осуществлявшие запрещенные операции, получали прибыль и платили налоги в бюджет РФ, способствуя финансированию российской военной машины.

Напомним, РФ ввела санкции против ряда украинских министров.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»