Россия оснастила «шахеды» камерами заднего вида, чтобы отслеживать украинские перехватчики

Скриншот: Business Insider

Россия начала оснащать свои беспилотники «Шахед» камерами заднего вида, чтобы видеть приближающиеся сзади украинские перехватчики и уклоняться от них. Об этом изданию Business Insider сообщил заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко.

Украинские силы уже фиксировали камеры на российских разведывательных и боевых дронах. Москва активно адаптирует «шахеды» к новым угрозам, выпуская тысячи таких беспилотников ежемесячно. Украина в ответ использует недорогие беспилотники-перехватчики, которые успешно нейтрализуют российские дроны и разгружают системы ПВО.



Запад также следит за нововведениями России: американские военные отмечают, что «шахеды» могут оснащаться тепловыми головками для обнаружения атакующих беспилотников, вынуждая перехватчики корректировать курс и скорость.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»