Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска

Жители Донецка и Луганска, покинувшие родные города более 10 лет назад, до сих пор вспоминают вкусы местных сладостей и продуктов: торты и пирожные фабрики «Лучана», луганское мороженое, молочные продукты «Добрыня».



Большинство производителей переехали на подконтрольную Украине территорию сразу после начала войны, но на оккупированных территориях продолжают работать компании с теми же названиями — так называемые «клоны».



Например, кондитерская компания «Лучана» вывезла основные активы из Донецка еще в 2014 году и сейчас работает в Киевской области с магазинами в девяти регионах Украины. Однако на оккупированной территории открыто около 130 магазинов под тем же брендом.



Несмотря на одинаковое название и логотип, это два разных предприятия. Клон на оккупированной территории приносит выручку более 800 млн руб., а руководит им Марина Цибенко, которая ранее была главным бухгалтером оригинальной компании и сотрудничает с группировкой «ДНР».



На Луганщине аналогичная ситуация с кукурузными палочками «MACDAG». Оригинальная компания переехала в Киевскую область, но на оккупированной территории бренд продолжает продаваться, а руководство заявляет о поставках даже в Никарагуа.



Молочные продукты «Добрыня» и полуфабрикаты «Геркулес» также производятся как на подконтрольной Украине территории, так и на оккупированной. При этом руководители этих компаний стараются сохранять контроль над бизнесом в обеих зонах, создавая впечатление преемственности, хотя фактически это разные предприятия.



Сложная ситуация наблюдается и с мясокомбинатом «Луганские деликатесы». На подконтрольной территории продукцию найти сложно, а на оккупированной фабрика позиционируется как флагман отрасли. На Донетчине история повторяется с кондитерской компанией «Конти».



После остановки производства на фабриках в Донецке и Горловке в 2015 году на их базе начал работу «Донбасс кондитер» — название другое, а стиль и логотип схожи. Компания активно сотрудничает с оккупантами, заключает контракты с РФ, Беларусью, Киргизией и Монголией, и ее продукция даже была показана на российском экспортном центре в Китае.



Подобные истории показывают, как оккупанты присвоили себе бизнесы Донецкой и Луганской областей, используя торговые марки и вкусы, с которыми у выехавших украинцев ассоциируются их родные города. При этом большинство оригинальных компаний продолжает работать на подконтрольной Украине территории, создавая двойную реальность брендов.



Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»