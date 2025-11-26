Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
26 ноября 2025, 19:38

Покровск разделен: украинская оборона держится на грани

Покровск разделен: украинская оборона держится на грани

Россия усиливает давление на Донецкую область именно в тот момент, когда США и Кремль пытаются продвинуть мирный план для Украины. На Донетчине сужается оперативное пространство: российская армия продвигается в новые города, расширяя «серые зоны».

Эксперты предупреждают, что ближайшие недели могут определить судьбу всей восточной обороны страны.
Самым напряженным остается фронт в районе Покровска. Российские войска захватили южную часть города, включая территорию южнее железной дороги, разделяющей город на две части.

Северная окраина остается под контролем ВСУ. В город вошла техника оккупантов, в том числе российский танк, зафиксированный в середине ноября. Улицы города стали ареной уличных боев, а украинские войска продолжают контратаки, пытаясь прорваться к центру.

Константиновка также остается очагом напряжения. Российские штурмовые группы регулярно заходят в город, ведутся стрелковые бои, однако город не контролируется противником. Россияне пытаются обходить Константиновку через Дружковку, чтобы захватить сразу два населенных пункта и создать охват.

Северский лиман и «Лиман—Ямполь» стали стратегически важными точками. Потеря Серебрянского лесничества открыла противнику коридор для продвижения к Лиману и Ямполю, а захват Северска или обход Лимана может обеспечить прямой путь к Славянску, сокращая оперативное пространство украинской обороны.

Дружковка, Доброполье, Краматорск и Славянск остаются под полным контролем украинских сил, но подвергаются ежедневным ударам. В ряде городов продолжается эвакуация мирного населения, а постоянные атаки делают жизнь в них крайне трудной.

Эксперты подчеркивают: стратегия России остается гибридной, включая информационное давление на Украину, Европу и даже США. От исхода боев за Лиман, Северск, Константиновку и Покровско-Мирноградский участок зависит судьба подходов к Славянску и Краматорску.


Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

ТЕГИ

Места
Лиман Дружковка Донецкая область Северск ямполь Покровск
Прочее
линия фронта
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
все новости
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
22:12
Воевал на стороне РФ: уроженцу Макеевки предъявили обвинение
21:13
Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами
20:48
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:38
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
18:54
«Процесс идет серьезный»: Песков об утечках и переговорах Ушакова и Уиткоффа по Украине
17:57
Россия оснастила «шахеды» камерами заднего вида, чтобы отслеживать украинские перехватчики
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
17:02
Государство платит за новый дом: программа помощи стартует 1 декабря
16:49
Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
16:40
Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов
16:36
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:21
Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры
16:16
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
16:03
Филашкин ответил, фигурируют ли в деле НАБУ о миллионных хищениях на Донетчине действующие чиновники ОВА
15:41
Путин должен осознать, что он не сможет победить в войне против Украины
15:38
Российские войска продвинулись в Покровске и оккупировали села под Мирноградом и Гуляйполем – DeepState
15:35
В России умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»
все новости
ВИДЕО
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
26 ноября, 19:38
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
26 ноября, 19:05
Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
26 ноября, 16:49
Славянск атаковал БПЛА. Фото из открытых источников Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры
26 ноября, 16:21
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
26 ноября, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор