Покровск разделен: украинская оборона держится на грани

Россия усиливает давление на Донецкую область именно в тот момент, когда США и Кремль пытаются продвинуть мирный план для Украины. На Донетчине сужается оперативное пространство: российская армия продвигается в новые города, расширяя «серые зоны».



Эксперты предупреждают, что ближайшие недели могут определить судьбу всей восточной обороны страны.

Самым напряженным остается фронт в районе Покровска. Российские войска захватили южную часть города, включая территорию южнее железной дороги, разделяющей город на две части.

Северная окраина остается под контролем ВСУ. В город вошла техника оккупантов, в том числе российский танк, зафиксированный в середине ноября. Улицы города стали ареной уличных боев, а украинские войска продолжают контратаки, пытаясь прорваться к центру.



Константиновка также остается очагом напряжения. Российские штурмовые группы регулярно заходят в город, ведутся стрелковые бои, однако город не контролируется противником. Россияне пытаются обходить Константиновку через Дружковку, чтобы захватить сразу два населенных пункта и создать охват.



Северский лиман и «Лиман—Ямполь» стали стратегически важными точками. Потеря Серебрянского лесничества открыла противнику коридор для продвижения к Лиману и Ямполю, а захват Северска или обход Лимана может обеспечить прямой путь к Славянску, сокращая оперативное пространство украинской обороны.

Дружковка, Доброполье, Краматорск и Славянск остаются под полным контролем украинских сил, но подвергаются ежедневным ударам. В ряде городов продолжается эвакуация мирного населения, а постоянные атаки делают жизнь в них крайне трудной.



Эксперты подчеркивают: стратегия России остается гибридной, включая информационное давление на Украину, Европу и даже США. От исхода боев за Лиман, Северск, Константиновку и Покровско-Мирноградский участок зависит судьба подходов к Славянску и Краматорску.





