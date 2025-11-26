Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье

У прифронтовом Запорожье на сцене театра имени Магара состоялась премьера спектакля «Косметика врага». Постановку представили актеры Донецкого академического областного драматического театра из Мариуполя. В марте 2022 года коллектив потерял свое здание из-за российской бомбардировки, когда под его руинами погибли сотни мирных жителей.



Перед началом спектакля директор и художественный руководитель театра отметил, что после разрушения здания «крышей для коллектива стала вся Украина», публикует его слова канал «Европейское Запорожье».



Он напомнил о трагедии 16 марта 2022 года и сказал, что этот день остается для него особой болью: «Это был мой день рождения. И мне придется нести это до конца жизни».



Режиссер поделился историей знакомства с драматургом Амели Нотомб (бельгийская франкоязычная писательница — ред.), по чьему произведению создан спектакль. Право на постановку коллектив получил напрямую от авторки — Амели Нотомб предоставила его бесплатно и благословила украинскую версию спектакля.



Хотя «Косметика врага» идет в нескольких театрах Украины, версия мариупольской труппы считается критиками одной из наиболее сильных и точных.