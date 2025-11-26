Воевал на стороне РФ: уроженцу Макеевки предъявили обвинение

Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о завершении расследования в отношении 39-летнего уроженца Донецкой области, взятого в плен под Купянском. Мужчину обвиняют в госизмене в условиях военного положения — ему грозит пожизненное.



По данным следствия, в апреле 2025 года житель Макеевки добровольно перешел на сторону России. В Санкт-Петербурге он подписал контракт с Минобороны РФ, получил российский паспорт и был назначен командиром разведывательного отделения в части №50333.



Весной и летом 2025 года подозреваемый поддерживал наступательные действия российских войск на Луганском и Купянском направлениях: усиливал позиции, сопровождал разведгруппы и участвовал в штурмах. Во время одной из атак в Купянске его взяли в плен украинские военные.



Сейчас он находится в лагере для военнопленных. Дело направлено в Основянский райсуд Харькова, где обвиняемого будут судить. Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Напомним, этой осенью в Москве приняли несколько решений, которые непосредственно касаются мобилизации в так называемых «новых регионах».



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»