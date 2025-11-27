В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ

В Новокуйбышевске Самарской области произошла серия ночных взрывах. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Самары, а также аэропортов Пензы и Саратова.



По данным OSINT-анализа ASTRA, целью атаки в ночь на 27 ноября мог быть Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Журналисты проанализировали видео, снятые очевидцами, и установили, что вспышки происходили непосредственно над территорией НПЗ.



Отмечается, что на записи, сделанной с улицы Мичурина, видно как минимум три вспышки: одна — в воздухе примерно на высоте 1,5 км; еще одна — над горизонтом, предположительно результат работы ПВО южнее завода; расстояние до эпицентров превышает 3,5 км.



В финале видео фиксируется яркое зарево — уже на территории самого НПЗ. Местные власти ситуацию не комментировали. АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» входит в группу «Роснефти».

Напомним, это не первая атака на объект. Ранее удары фиксировались 16 ноября.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»