Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
27 ноября 2025, 08:02

В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ

В Новокуйбышевске Самарской области произошла серия ночных взрывах. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Самары, а также аэропортов Пензы и Саратова.

По данным OSINT-анализа ASTRA, целью атаки в ночь на 27 ноября мог быть Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Журналисты проанализировали видео, снятые очевидцами, и установили, что вспышки происходили непосредственно над территорией НПЗ.

Отмечается, что на записи, сделанной с улицы Мичурина, видно как минимум три вспышки: одна — в воздухе примерно на высоте 1,5 км; еще одна — над горизонтом, предположительно результат работы ПВО южнее завода; расстояние до эпицентров превышает 3,5 км.

В финале видео фиксируется яркое зарево — уже на территории самого НПЗ. Местные власти ситуацию не комментировали. АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» входит в группу «Роснефти».

Напомним, это не первая атака на объект. Ранее удары фиксировались 16 ноября.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Организации
Новокуйбышевский НПЗ
Прочее
Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
все новости
09:18
Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
08:02
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
22:12
Воевал на стороне РФ: уроженцу Макеевки предъявили обвинение
21:13
Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами
20:48
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:38
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
18:54
«Процесс идет серьезный»: Песков об утечках и переговорах Ушакова и Уиткоффа по Украине
17:57
Россия оснастила «шахеды» камерами заднего вида, чтобы отслеживать украинские перехватчики
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
17:02
Государство платит за новый дом: программа помощи стартует 1 декабря
16:49
Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
16:40
Кабмин передаст более одного млрд гривен на жилье 715 семей ветеранов
16:36
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:21
Славянск атаковали беспилотники: опубликованы первые кадры
16:16
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
16:03
Филашкин ответил, фигурируют ли в деле НАБУ о миллионных хищениях на Донетчине действующие чиновники ОВА
15:41
Путин должен осознать, что он не сможет победить в войне против Украины
15:38
Российские войска продвинулись в Покровске и оккупировали села под Мирноградом и Гуляйполем – DeepState
15:35
В России умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»
15:11
НАБУ разоблачило миллионные хищения на отоплении и водоснабжении прифронтовых городов Донетчины: задержан экс-глава департамента Донецкой ОВА
14:43
В Украине запускают контроль прямо в поездах во время движения
14:31
Российские войска фиксируют в районе железнодорожного вокзала в центре Покровска – DeepState
14:28
В Генштабе подтвердили удар по заводу в Чебоксарах РФ
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
12:51
Пилоты уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» армии РФ в Лиманском районе
12:38
В суде Киева, где рассматривают апелляцию детектива НАБУ, прошла эвакуация
12:20
БПЛА ночью атаковали предприятие в Чебоксарах: жителей эвакуировали
все новости
ВИДЕО
Фото: Генеральный штаб Украины Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
27 ноября, 09:18
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
27 ноября, 08:02
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
26 ноября, 19:38
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
26 ноября, 19:05
Удар по оккупантам под Мирноградом. Фото: кадр из видео Морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под Мирноградом
26 ноября, 16:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор