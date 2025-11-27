Российская армия оккупировала село под Гуляйполем – DeepState

Оккупированный Зеленый Гай. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали село Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле сел Высокое и Яблоково на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 22 штурма, в частности в районах Зеленого Гая и Яблоково.

Напомним, что российские оккупанты расстреляли пленных украинских военных западнее Зеленого Гая.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко