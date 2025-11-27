Ростовский суд дал пожизненное фермеру из Херсонщины и еще семи обвиняемым в подрыве Крымского моста

Источник: t.me/mediazzzona

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес пожизненные приговоры восьми фигурантам дела о взрыве Крымского моста, произошедшего в октябре 2022 года. Об этом пишет ВВС со ссылкой на независимые источники.



На скамье подсудимых оказались шесть предпринимателей, херсонский фермер и водитель-дальнобойщик. Всем им вменили участие в теракте и перевозку взрывчатки; двоих дополнительно обвинили в контрабанде. Процесс проходил в закрытом режиме с начала 2024 года.



Следствие заявило, что обвиняемые якобы содействовали спецслужбам Украины в доставке грузовика со взрывчаткой, скрытой в рулонах полиэтиленовой пленки. Взрыв на автомобильной части моста привел к гибели пяти человек. Никто из подсудимых свою вину не признал, утверждая, что не знали о содержимом груза.



Российская сторона утверждает, что все осужденные входили в «организованную группу», которую, по их версии, создал глава СБУ Василий Малюк. Сам Малюк в декабре 2022 года намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста, пишет ВВС.



Кто получил пожизненный срок



Роман Соломко, фермер из Херсонской области. По версии следствия, придумал маршрут поставки сельхозоборудования через Армению, что якобы позволило перевезти груз из Болгарии, зарегистрированный как строительная пленка.



Артур Терчанян, гражданин Армении, дальнобойщик. Доставил груз из порта Поти в Армавир, пройдя несколько таможен.



Владимир Злоб, предприниматель и знакомый Соломко. Нашел склад в Армавире и организовал дальнейшую отправку груза в сторону Крыма.



Артем и Георгий Азатьяны, владельцы компании «Агробизнес». На их складе фура с грузом простояла одну ночь.



Олег Антипов, директор транспортной компании «ТЭК-34» из Санкт-Петербурга. Разместил заявку на перевозку груза в Крым. После взрыва сам сообщил об этом в ФСБ.

Александр Былин, предприниматель, занимался поставками фруктов и овощей из Крыма. Передал Злобу контакты перевозчика.



Дмитрий Тяжелых, предприниматель из Липецка. В его квартире находилось оборудование сервиса OnlineSim; следствие заявило, что один из виртуальных номеров использовали организаторы операции.

Напомним, российский суд приговорил Юлию Лемещенко — гражданку РФ, которая с 2014 года жила в Украине и стала чемпионкой нашей страны по пауэрлифтингу, — к 19 годам лишения свободы. В России ее обвинили в государственной измене, диверсиях и подготовке «теракта».

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»