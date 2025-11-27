Украина едва не потеряла Гуляйполе. В DeepState рассказали, что спасло город от оккупации

Ситуация под Гуляйполем. Фото: карта DeepState

Украина была в шаге от потери Гуляйполя на Запорожье, но своевременные решения спасли город от оккупации. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, произошедшие за последнюю неделю события могли бы завершиться полной потерей города уже в ноябре.



«Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать большой трагедии. Все началось с потери сел Полтавка и Успеновка. Из-за невозможности восстановить утраченное положение, хотя попытки были и не раз, было принято решение одному из подразделений штурмовых войск оперативно осуществить укрепление новых рубежей южнее села Новоуспеновское. В это же время 102-я бригада территориальной обороны ВСУ, которая стояла относительно успешно справа, хоть и с отходами, сдерживала противника», – сказали в проекте.



В DeepState отметили, что в тот момент, когда российские войска продавили соседние подразделения слева 102-й бригады, она получила инфильтрированные группы противника на фланге и в тылу.



«Параллельно с этим один из батальонов 102-й бригады потерял управление и люди были брошены на произвол судьбы. Бойцы, не понимая, что им делать, решили выходить всем составом. Почти две роты стали группами покидать район сел Зеленый Гай и Высокое. Перед этим командование, понимая перспективы, направило дополнительные силы из 225-го штурмового полка и одной из механизированных бригад ВСУ, которые оперативно начали выставлять новый рубеж обороны непосредственно перед Гуляйполем. Из-за самовольного отхода и хаоса зафиксированы случаи дружеского огня. После разбора ситуации для поддержки были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, пять бойцов из такой группы враг вчера взял в плен западнее Зеленой Гая и расстрелял. Для понимания масштаба хаоса позавчера в тылу в одной из посадок российская ДРГ взяла в плен и расстреляла четыре пилота», – рассказали там.



Аналитики утверждают, что на сегодняшний день благодаря удачному взаимодействию оперативного командования «Юг», 225-го полка и остальных подразделений удается стабилизировать ситуацию.



«Почти полностью исчез хаос в боевых порядках, враг существенно затормозил в направлении самого Гуляйполя, а также выставлена ​​новая линия обороны. Из-за возникшего общественного резонанса к этим событиям привлечены правоохранительные органы и военный омбудсмен, которые имеют оценку ситуации и определят реальные обстоятельства событий», – резюмировали в DeepState.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили об оккупации Зеленого Гая.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко